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В Британии призвали Израиль отказаться от ответного удара по Ирану

Кэмерон: Израиль вправе ответить Ирану, но нельзя обострять ситуацию в регионе

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Annegret Hilse/Reuters

Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Великобритания призывает не предпринимать действия, которые приведут к эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News.

«Мы надеемся, что ответных мер не последует, вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС, они все еще удерживают заложников (боевики ХАМАС похитили более 240 жителей Израиля 7 октября 2023 года и до сих пор удерживают их в секторе Газа. — Прим. ред.)», — сказал дипломат.

Журналист попросил Кэмерона прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что Израилю необходимо «одержать победу».

«Я думаю, это правильно... Я думаю, что сейчас время думать не только сердцем, но и головой, быть рациональным и жестким», — заявил глава британского МИД.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме и стала ответом на позорное бездействие Совбеза ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что иранские ракеты достигли двух израильских авиабаз.

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