Си Цзиньпин рассказал о глобальном значении отношений Китая и Германии

Председатель КНР СИ Цзиньпин заявил, что развитие взаимоотношений между Пекином и Берлином влияет на весь мир. С таким мнением он выступил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, его слова приводит Центральное телевидение Китая.



«Значение консолидации и развития китайско-германских отношений выходит за рамки двусторонних связей и оказывает важное влияние как на Евразийский континент, так и на весь мир», - подчеркнул Си Цзиньпин (цитата по ТАСС).

Канцлер Германии прибыл в Китай 14 апреля. Шольц заявил, что в ходе предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он обратится с призывом не оказывать помощи России в военной сфере в контексте конфликта на Украине.

Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году.

Ранее Германия призвала Китай к активному участию в разрешении конфликта на Украине.