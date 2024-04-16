Германия призвала Китай к активному участию в разрешении конфликта на Украине

Германия призывает Китай к активному дипломатическому участию в разрешении украинского конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на немецких официальных лиц.

«Мы хотим четко дать понять Китаю... что это (конфликт на Украине. — «Газета.Ru») нарушает наши основные интересы... Ему следует активно участвовать во всех дипломатических усилиях для прекращения войны», — заявил источник изданию.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Китай. Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году. Федеральный канцлер заявил, что в ходе предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он обратится с призывом не оказывать помощи России в военной сфере в контексте конфликта на Украине.

Ранее американский профессор назвал путь к завершению конфликта на Украине.