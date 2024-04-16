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В Запорожской области назвали лицемерием предложение Макрона об олимпийском перемирии

Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии на время Олимпиады

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр в Париже является лицемерием. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, слушать о перемирии от человека, который оснащает войска Украины ракетами SCALP, САУ CAESAR и другими видами вооружения и одновременно заявляет о планах направить французских военных на украинские территории, — лицемерие.

Рогов считает, что именно Макрон разжигает конфликт на Украине, именно из-за него никак не достигается мир.

Французский лидер хорошо осознает, что если такое перемирие было бы допущено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для президента Украины Владимира Зеленского, добавил Рогов.

Еще в марте Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже. Накануне стало известно, что он намерен договориться о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах в целом и намерен обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее в Крыму сочли уловкой идею Макрона об олимпийском перемирии.

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