Си Цзиньпин провел встречу с Шольцом

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине канцлера Германии Олафа Шольца, который находится в Китае с официальным трехдневным визитом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

По данным журналистов, встреча прошла во вторник, 16 апреля, в первой половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

Канцлер Германии прибыл в Китай 14 апреля. Шольц заявил, что в ходе предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он обратится с призывом не оказывать помощи России в военной сфере в контексте конфликта на Украине.

Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году.

Ранее в Совфеде раскрыли цель визита Шольца в Китай по отношению к России.