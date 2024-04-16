Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Япония не отказалась от российских энергоносителей

В МИД РФ сообщили, что Япония сохранит долю в нефтегазовых проектах в России

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Министерство иностранных дел России сообщило, что Япония сохранит долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ из-за важности для энергетической безопасности страны. Это следует из ежегодного доклада ведомства «Синяя книга по дипломатии», передает РИА Новости.

Отмечается, что Япония хочет постепенно отказаться от российских энергоносителей.

«Однако, что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны и намерена сохранять в них долю», — следует из сообщения.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко указал послу Японии в РФ Акире Муто на опасные тенденции в развитии военного сотрудничества Токио с США. Согласно сообщению ведомства, 12 апреля в МИД России состоялась встреча Руденко и Муто, в ходе которой японскому дипломату было сделано представление по некоторым практическим вопросам двусторонних отношений, которые «деградировали до беспрецедентно низкого уровня».

Ранее в России заявили о готовности возобновить поставки нефти Японии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами