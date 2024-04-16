Япония не отказалась от российских энергоносителей

Министерство иностранных дел России сообщило, что Япония сохранит долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ из-за важности для энергетической безопасности страны. Это следует из ежегодного доклада ведомства «Синяя книга по дипломатии», передает РИА Новости.

Отмечается, что Япония хочет постепенно отказаться от российских энергоносителей.

«Однако, что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны и намерена сохранять в них долю», — следует из сообщения.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко указал послу Японии в РФ Акире Муто на опасные тенденции в развитии военного сотрудничества Токио с США. Согласно сообщению ведомства, 12 апреля в МИД России состоялась встреча Руденко и Муто, в ходе которой японскому дипломату было сделано представление по некоторым практическим вопросам двусторонних отношений, которые «деградировали до беспрецедентно низкого уровня».

Ранее в России заявили о готовности возобновить поставки нефти Японии.