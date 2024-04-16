Украинский экс-депутат заявил, что страна потеряла «справедливость во всем»

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что Украина переживает один из наиболее сложных периодов своей истории. Он добавил, что народ лишился «справедливости во всем».

В своем заявлении депутат отметил, что к лету 2024 года власти Украины, ЕС и НАТО подорвали веру населения в «идею сопротивления» и справедливость. «С точки зрения гражданина справедливость сегодня утеряна во всем. Мобилизация — несправедлива. ...Закрытые границы — несправедливы. Коррупция власти — чудовищно несправедлива», — написал депутат.

Дубинский добавил, что такая несправедливость полностью подрывает «мотивацию быть в такой системе» и защищать ее, если человек не является «бенефициаром войны». Экс-парламентарий также считает, что власти Украины пытаются удержать контроль закручиванием гаек. В результате это приводит к формированию еще большей несправедливости «в отношении ко всем и между всеми», заключил представитель Украины. Он добавил, что даже не желает предсказывать исход такого процесса.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.