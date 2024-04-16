В Крыму сочли уловкой идею Макрона об олимпийском перемирии

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на время проведения летних Олимпийских игр является уловкой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а стремление дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население. Его предложение — уловка», — заявил Смирнов.

Он также добавил, что Франции нужно прекратить поставки оружия на Украину и продемонстрировать Западу своим примером в прекращении огня. Отмечается, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже.

До этого политолог, журналист Юрий Светов заявил, что Россия не согласится на предложение Макрона устроить перемирие с Украиной на время проведения Олимпийских игр. Подобное перемирие выгодно для Украины, киевские власти «ухватятся» за эту идею, считает Светов. Это позволило бы им взять передышку себе на пользу, считает политолог.

Напомним, еще в марте Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже. Накануне стало известно, что он намерен договориться о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах в целом и намерен обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее российский МИД ответил на предложение Макрона о перемирии на время Олимпиады.