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Бывший сенатор США указал на стремление Израиля вовлечь Вашингтон в войну

Экс-сенатор США Блэк: Израиль стремится вовлечь Вашингтон в войну

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AP

Власти Израиля делают все, чтобы вовлечь Вашингтон в войну на Ближнем Востоке. Об этом в интервью RT заявил экс-сенатор США Ричард Блэк. По его словам, удар по диппредставительству Ирана в Сирии был попыткой Израиля вызвать эмоциональную реакцию Тегерана, за которой мог последовать ответ Соединенных Штатов.

«Для [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху святой Грааль — привлечь США к непосредственному участию в боевых действиях на стороне Израиля в его войне против палестинского народа», — подчеркнул Блэк.

Он выразил уверенность, что руководство Израиля пытается спровоцировать масштабный конфликт.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что американцы не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский предположил, что эскалация конфликта Ирана и Израиля на фоне взаимных атак будет нарастать, пока не перейдет в «ядерную фазу».

Ранее во Франции не исключили ядерного удара по Ирану.

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