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На Украине отказались перенаправлять средства от телемарафона на ВСУ

Шмыгаль: власти не перенаправят выделенные на телемарафон деньги на ВСУ

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль счел нецелесообразным прекращение трансляции национального телемарафона и перенаправление выделенных на него средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Обеспечение информационной безопасности — часть госполитики в сфере нацбезопасности и обороны, а реализация единой информационной политики — приоритетный вопрос национальной безопасности», — подчеркнул он.

По его словам, финансирование марафона — важная составляющая противодействия в информационном пространстве.

«Перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны нецелесообразно», — добавил украинский премьер.

Ранее на сайте электронных петиций правительства Украины появилась петиция с требованием прекратить трансляцию телемарафона и перенаправить средства на нужды обороны. Авторы петиции считают, что телемарафон манипулирует информацией, представляя ситуацию на фронте «в розовых тонах».

До этого Шмыгаль дал поручение пересмотреть перечень предприятий, которые смогут оформлять своим сотрудникам бронь от мобилизации.

Ранее минкульт Украины возмутился «хейтом» из-за брони для работников цирков и СМИ.

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