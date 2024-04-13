В Совфеде заявили, что предложения Зеленского о мире будут отвергнуты в Швейцарии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удастся продавить свои условия по урегулированию украинского конфликта на саммите в Швейцарии по Украине в июне, так как такого рода предварительные условия делают любые переговоры невозможными. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«В июне точно не получится продавить эту «формулу войны» (ведь подобные предварительные условия делают любые переговоры невозможными). С учетом позиции швейцарского руководства итоговые формулировки скорее будут более обтекаемыми», — подчеркнул он, отметив, что так называемая формула мира Зеленского изначально была шулерством, нацеленным на незападные страны.

К примеру, странам Африки, Латинской Америки Киев показывал самые «нейтральные» тезисы из упомянутой «формулы» (про энергетическую или продовольственную безопасность). Как только партнеры выражали согласие обсуждать эти вопросы Украина подавала это миру «как согласие с главными для западников пунктами про вывод российских войск», пишет Косачев.

Он отдельно подчеркнул, что участие России в саммите в Швейцарии по Украине не будет иметь смысла, так как «легитимизировать очередную попытку помахать «планом Зеленского» нам точно не нужно».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Западу нужно готовиться к тому, что темой международных встреч по Украине скоро станет только ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.