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Иран назвал причиной атаки на Израиль отсутствие адекватных мер на его действия

МИД Ирана назвал бездействие США, Британии и Франции причиной атаки на Израиль

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Бездействие США, Великобритании и Франции в отношении действий Израиля стали причиной атаки Ирана на него. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, передает ТАСС.

По его словам, действия Тегерана были «необходимыми и целесообразными» и были нацелены на военные объекты Израиля.

«Их причиной стали отсутствие адекватных мер со стороны Совета Безопасности ООН и безответственное поведение Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, которые не смогли предотвратить преступления [Израиля]», — сказал Канани.

Иран не стремится к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, добавил дипломат.

15 апреля иранский государственный телеканал Press TV заявил, что все гиперзвуковые ракеты, использованные Ираном для атаки на Израиль, достигли своих целей. При этом какие именно это были цели, не уточняется.

Американский телеканал ABC News сообщал, что по меньшей мере девять иранских ракет поразили израильские авиабазы Неватим и Негев. По словам источника телеканала, о значительном ущербе со стороны израильской стороны не сообщалось.

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.

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