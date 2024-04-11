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В НАТО признали преимущество России по производству боеприпасов

Главком НАТО в ЕС Каволи: Россия делает втрое больше снарядов, чем весь альянс

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем НАТО. С таким заявлением выступил командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Евросоюзе Кристофер Каволи, чьи слова приводит РИА Новости.

«Превосходят страны НАТО <...> в соотношении три к одному», — рассказал главком альянса в ходе слушаний в конгрессе США.

По мнению Каволи, Соединенные Штаты обязаны предоставить Украине больше ракет, нежели в прошлом, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильно зависят от американских военных поставок.

«Производство снарядов в европейских странах отстает от потребностей», — отмечается в публикации.

Командующий подчеркнул, что США не желают конфликта с Российской Федерацией.

«Основная задача — сдерживать агрессию и предотвращать конфликты, а не воевать», — резюмировал Каволи.

Накануне глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обратился к странам ЕС с просьбой поискать возможность поставить дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы для ВСУ.

Ранее сообщалось, что «Ростех» создает новые танковые снаряды с использованием технологий НАТО.

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