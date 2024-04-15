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Лидеры G7 попросят Израиль не делать шагов к эскалации после атаки Ирана

Axios: лидеры G7 попросят Израиль не делать шагов к эскалации после атаки Ирана

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AP

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) пришли к соглашению, что в частном порядке попросят Израиль не делать шагов к эскалации в ответ на атаку Ирана. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

По данным собеседника портала, лидеры G7 были обеспокоены возможным ответом Израиля, который приведет к эскалации конфликта.

«Было принято решение, что все страны G7 в частном порядке скажут Израилю не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта», — заявил собеседник Axios.

Газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на официальных лиц США и других стран Запада, писала, что Израиль может ответить на нападение Ирана уже в понедельник, 15 апреля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. При этом в Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Болтон призвал Израиль лишить Иран ядерного оружия.

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