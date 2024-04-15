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В США заявили, что не могут поддерживать Украину «как самих себя»

Сенатор Вэнс: США не могут поддерживать Израиль и Украину как самих себя

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Joshua Roberts/Reuters

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не могут поддерживать Израиль и Украину как самих себя, поскольку в стране недостаточно развитая промышленная база. В интервью CNN он заявил, что события, происходящие на мировой арене, должны стать тревожным звонком для Вашингтона.

«Давайте возьмем одну действительно важную систему вооружения. Система Patriot определенно, почти наверняка спасла прошлой ночью множество жизней израильтян. Украинцы хотят тысячи таких в год», — заявил Вэнс подчеркнув, что у США нет возможности «поддержать Израиль, Украину и самих себя».

В то же время он отметил, что Вашингтон должен сосредоточиться на помощи в первую очередь Израилю, поскольку он является более близким союзником, который связан с интересами национальной безопасности.

«Но если мы примем дополнительное соглашение по Украине и Израилю и отправим в Украину тонну оружия, которое нужно израильтянам, мы фактически ослабим Израиль во имя помощи им. Это не имеет никакого смысла», — подчеркнул Вэнс.

До этого в своей статье в издании The New York Times Вэнс заявлял, что самым большим препятствием для выделения помощи Киеву является математика, а не республиканцы.

Ранее американский профессор назвал путь к завершению конфликта на Украине.

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