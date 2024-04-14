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Британия вызвала временного поверенного в делах Ирана

МИД Британии вызвал иранского дипломата и призвал к деэскалации конфликта

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Stefan Wermuth/Reuters

МИД Великобритании вызвал временного поверенного в делах Ирана и призвал к деэскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

«Сегодня <…> временный поверенный в делах посольства Ирана в Лондоне был вызван в министерство иностранных дел», — уточнили в сообщении.

В МИД подчеркнули, что иранские власти должны предпринять немедленные действия для урегулирования ситуации. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что Британия продолжит политический курс, направленный на защищу безопасности Израиля и всех партнеров, в числе которых Иордания и Ирак.

Великобритания «самым решительным образом» осудила нападение Ирана на Израиль и нарушение им воздушного пространства соседних государств.

До этого стало известно, что ВВС Великобритании сбили несколько беспилотников Ирана, отражая атаку на Израиль.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что из запущенных Ираном снарядов до Израиля долетели лишь «несколько ракет».

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