В Британии предрекли, сколько еще украинских городов освободит РФ

Россия может освободить 45 городов в центральном регионе Донбасса. Такой прогноз сделал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По его словам, ВС России занимают украинские города один за другим.

«Кажется, этот процесс ускоряется, потому что, получив контроль над одним, они открывают путь к другому», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, постепенно число оставшихся городов сокращается, а театр военных действий становится все более открытым.

«Я думаю, что это на самом деле наиболее важный фронт», — заключил он.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.