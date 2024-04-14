В Британии предрекли, сколько еще украинских городов освободит РФ

Россия может освободить 45 городов в центральном регионе Донбасса. Такой прогноз сделал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По его словам, ВС России занимают украинские города один за другим.
«Кажется, этот процесс ускоряется, потому что, получив контроль над одним, они открывают путь к другому», — отметил эксперт.
По мнению Меркуриса, постепенно число оставшихся городов сокращается, а театр военных действий становится все более открытым.
«Я думаю, что это на самом деле наиболее важный фронт», — заключил он.
До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.
Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.
Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.