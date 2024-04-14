В Ираке охарактеризовали ответную атаку Ирана по Израилю

Атака Ирана на Израиль является «естественным правом и ответом, гарантированным международным правом». Таким мнением поделился исполняющий обязанности спикера палаты представителей Ирака Мохсен аль-Мандалави, передает РИА Новости.

«Ответ Исламской Республики Иран на нападение на ее консульство в сирийской столице Дамаске является ее естественным и законным правом, гарантированным международным правом и законами», — заявил аль-Мандалави.

По его словам, сионистское образование пересекло все красные линии, нарушив суверенитет нескольких стран, что отражает совершенная Израилем атака на консульство Ирана в Дамаске.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.