В Белом доме сочли, что Иран не смог причинить Израилю значительного вреда

Иран не смог причинить значительного вреда Израилю. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS News.

Он обратил внимание на размер и число запущенных из Ирана снарядов и БПЛА — более 300 ракет и дронов.

«Они хотели причинить вред, но были совершенно безуспешны», — заявил Кирби.

До этого стало известно, что ВВС Великобритании сбили несколько беспилотников Ирана, отражая атаку на Израиль.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В воскресенье, 14 апреля, официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.