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В Белом доме высказались об ответе Израиля Ирану

Спикер Белого дома Кирби: решение об ответе Ирану Израиль примет самостоятельно

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Andrew Harnik/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение об ответе на атаку Ирана будет приниматься Израилем самостоятельно. С этим заявлением он выступил в эфире телеканала ABC.

«Это суверенное решение наших партнеров в Израиле», — подчеркнул он.

По словам Кирби, то, что ракеты Ирана почти не долетели до Израиля, демонстрирует лидерское положение их союзников на Ближнем Востоке.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, будут ли США участвовать в возможной ответной операции Израиля против Ирана.

До этого Кирби заявил, что обстрел Израиля со стороны Ирана не угрожал силам США.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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