В Совбезе обвинили спецслужбы Запада в хакерских атаках на российские объекты

Первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете» заявил, что за проведением компьютерных атак на критические объекты России стоят западные спецслужбы, в том числе для разведывательной деятельности.

«Известно, что спецслужбы стран Запада активно используют возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры нашей страны и для разведывательной деятельности», — сказал он.

Нургалиев отметил, что криминальное сообщество в России и за рубежом использует анонимность и трансграничность компьютерных технологий.

Он добавил, что члены научного совета при Совбезе РФ отмечают, что необходимо принимать дополнительные меры по противодействию использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

До этого международная группа ученых из Великобритании и Австралии представила Мировой индекс киберпреступности, показывающий, в каких странах сосредоточено большинство хакерских угроз. Первое и второе места в рейтинге заняли Россия и Украина соответственно.

Ранее стали известны детали атаки российских хакеров из «Полуночной метели».