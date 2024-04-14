В Тунисе заявили, что действия Израиля нельзя замалчивать

Если предоставить Израилю свободу действий, то это может привести к самым худшим последствиям, которые нарушат стабильность на Ближнем Востоке. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Туниса, сообщает ТАСС.

«Тунис с большой обеспокоенностью следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, напоминая о своих предыдущих предупреждениях о том, что предоставление свободы действий сионистскому образованию и молчание о его упорстве в нарушении международного права приведет к ужасным последствиям, которые угрожают безопасности и стабильности региона и всего мира», — следует из сообщения.

Как считают власти Туниса, «международному сообществу необходимо взять на себя ответственность за сохранение безопасности» на Ближнем Востоке.

До этого МИД Сирии сообщил, что Иран нанес удары по Израилю в рамках права на самооборону. Ведомство добавило, что Сирия выражает солидарность с Ираном.

14 апреля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что осуждает удары Ирана по Израилю, поскольку они подвергают опасности жизни многих мирных граждан.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем противовоздушной обороны (ПВО) в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.