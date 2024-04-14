В ООН осудили атаки Ирана на Израиль

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что осуждает удары Ирана по Израилю поскольку они подвергают опасности жизни многих мирных граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я решительно осуждаю широкомасштабные атаки, предпринятые Ираном прошлой ночью против Израиля. Такие ракетные удары и удары с беспилотников потенциально могут нанести значительный ущерб не только военным объектам, но и подвергнуть риску гражданское население. Это только подливает масла в огонь во всем регионе», — следует из сообщения.

При этом он также призвал Иран и Израиль к деэскалации, чтобы не допустить новой войны на Ближнем Востоке.

До этого посол Израиля в Германии Рон Просор сделал заявление, что Иран «объявил войну» Израилю. Он напомнил, что иранцы, недавно назначенные председателями Конференции ООН по разоружению, устроили массированную атаку на Израиль. По словам Просора, они применили более 300 баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.