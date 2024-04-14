Россия в ООН уличила Запад в цинизме из-за ситуации с Ираном

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада обвиняют Иран во всех проблемах, но забывают про то, что не осудили в Совете Безопасности удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вновь лишний раз убеждаемся, что цинизм наших западных коллег и их избирательная слепота не знают границ. Теперь о том, что они отказались предотвратить эскалацию, не поддержав предложенный нами проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением израильского удара по иранскому консульству, они и не вспоминают», — сообщил Полянский.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в ООН прокомментировали атаку Ирана на Израиль.