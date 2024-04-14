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В Совфеде раскрыли последствия атаки Ирана на Израиль для Украины

Сенатор Джабаров: конфликт между Ираном и Израилем плохо скажется на Украине

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Нина Зотина/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что атака Ирана по территории Израиля плохо скажется на перспективах Украины, поскольку на Западе про Киев «попросту забудут». Такую точку зрения он высказал в беседе с «Парламентской газетой».

«Для киевского режима это очень плохо скажется. Про него на Западе попросту забудут. Сейчас американцам нужно возобновить поставки установок ПВО в Израиль, которые частично разрушены после атак Ирана. Поэтому, если на Украину и пойдет военная помощь, это будет мизерная часть», — сказал он.

В то же время сенатор отметил, что если ситуация будет развиваться наоборот, «то внутри США американскую власть никто не поймет — ни республиканцы, ни демократы».

И демократы, и республиканцы однозначно хотят поддержать Израиль, а не делить военную помощь вместе с Украиной, считает парламентарий.

До этого газета The Hill писала, что палата представителей конгресса США может начать рассмотрение вариантов продолжения выделения финансирования в поддержку Украины на следующей неделе.

Ранее МИД Польши после атаки Ирана на Израиль призвал США выделить деньги Украине.

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Удар Ирана по Израилю
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