Боррель созвал внеочередную встречу глав МИД европейских стран

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что принял решение созвать внеочередную встречу министров иностранных дел европейских стран после того, как Иран нанес удары по Израилю. Об этом сообщает ТАСС.

«После нападения Ирана на Израиль я созвал внеочередную встречу в формате видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС», — сообщил дипломат.

До этого сообщалось, что послов Великобритании, Франции и Германии в Иране вызвали в министерство иностранных дел страны. В частности, речь идет об атаке израильской стороны на посольство Тегерана в Дамаске.

13 апреля иранские войска запустили более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет в стороны Израиля. Сразу после этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приведении всех средств противовоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее в Иране рассказали о пораженных объектах в ходе атаки на Израиль.