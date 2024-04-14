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Бербок увидела в атаке Ирана на Израиль изоляцию Тегерана

Глава МИД ФРГ Бербок: атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что атака Ирана по территории Израиля и последующая реакция ряда государств продемонстрировала изоляцию Тегерана. Ее слова приводит РИА Новости.

«Осуждение по всему миру и важная поддержка [Израиля] со стороны США, Великобритании и внутри региона четко показывают две вещи: Иран, который хочет дестабилизировать весь регион своим агрессивным поведением, изолирован», — заявила Бербок.

В то же время глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметила, что возможности Израиля показали силу и намерение себя защищать.

Ранее глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран довел до сведения администрации Соединенных Штатов, что удар по Израилю носил «ограниченный характер». Абдоллахиян также пригрозил ударами по базам США в регионе, если Вашингтон будет помогать Израилю.

До этого официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что правительство Израиля соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана. Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля «будет готовиться к любым неожиданностям».

Ранее Болтон призвал Израиль лишить Иран ядерного оружия.

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Удар Ирана по Израилю
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