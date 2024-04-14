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МИД Польши после атаки Ирана на Израиль призвал США выделить деньги Украине

Глава МИД Польши призвал США выделить помощь Украине и Израилю после атак Ирана

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя атаку Ирана по территории Израиля, призвал спикера палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование проект по помощи для Украины и еврейского государства. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В публикации Сикорский поздравил Израиль с «успешным отражением атаки, скоординированной с нескольких направлений».

«Способности ПВО Израиля следует усилить, и подобные оборонные средства следует предоставить также Украине. Спикер Джонсон, позвольте Палате представителей проголосовать за проект помощи Израилю и Украине», — написал Сикорский.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность. США и Евросоюз также осудили действия Ирана.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее Израиль похвалили за «впечатляющую защиту» и призвали к «сокрушительной атаке».

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Удар Ирана по Израилю
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