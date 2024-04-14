МИД Польши после атаки Ирана на Израиль призвал США выделить деньги Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя атаку Ирана по территории Израиля, призвал спикера палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование проект по помощи для Украины и еврейского государства. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В публикации Сикорский поздравил Израиль с «успешным отражением атаки, скоординированной с нескольких направлений».

«Способности ПВО Израиля следует усилить, и подобные оборонные средства следует предоставить также Украине. Спикер Джонсон, позвольте Палате представителей проголосовать за проект помощи Израилю и Украине», — написал Сикорский.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность. США и Евросоюз также осудили действия Ирана.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее Израиль похвалили за «впечатляющую защиту» и призвали к «сокрушительной атаке».