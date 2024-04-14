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В США раскрыли неожиданную цель атаки Ирана на Израиль

Bloomberg: атака Ирана проверяет возможности ПВО Израиля, поддерживаемого США

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Global Look Press

После атак на территорию Израиля Иран будет внимательно следить за реакцией Тель-Авива и Вашингтона, чтобы увидеть, могут ли военные технологии Тегерана конкурировать с системами противовоздушной обороны и тактикой Запада. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным неназванного бывшего сотрудника американской разведки, Иран мог бы использовать собранную информацию для будущих атак, а также чтобы повысить эффективность производимого оружия.

Ударные дроны и крылатые ракеты «вероятно, являются частью скоординированного многоэтапного ответа в попытке сокрушить и запутать израильскую противовоздушную оборону», сказал бывший аналитик ЦРУ Майкл ДиМино в беседе с агентством.

Как отмечается в материале, медленно движущиеся дроны были предназначены для того, «чтобы сбить с толку радиолокационные системы Израиля, а затем убедиться, что ракеты, которые будут следовать за дронами, поразят намеченные цели».

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Британии заявили, что для Израиля атака Ирана могла закончиться «намного хуже».

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Удар Ирана по Израилю
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