В Британии заявили, что для Израиля атака Ирана могла закончиться «намного хуже»

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что запуск баллистических ракет по территории Израиля со стороны Ирана являлся «серьезным нападением», однако «все могло закончиться намного хуже». Его слова приводит Sky News.

Он назвал действия Тегерана «взвешенной атакой», также отметив технологии стран Запада в защите еврейского государства от нападения. Белл подчеркнул, что в обычных обстоятельствах «большинство ракет прорвались бы через системы ПВО, как это происходит на Украине».

«Совершенно очевидно, что нападение Израиля 1 апреля на иранское консульство <…> не оставило Ирану выбора. По сути, это было нападение на его собственную территорию. Все могло быть намного хуже», — сказал Белл.

По его словам, Иран послал следующий дипломатический сигнал: «Пауза. Мы добились нужного эффекта. Мы сохранили лицо».

В то же время он отметил, что на данный момент основной проблемой является то, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отреагирует на подобную атаку со стороны Тегерана.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее генштаб ВС Ирана прокомментировал возможное продолжение операции против Израиля.