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В Совфеде раскрыли цель визита Шольца в Китай по отношению к России

Сенатор Пушков: во время визита в Пекин Шольц попробует отдалить Китай от России

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Китай попытается в очередной раз отдалить Пекин от Москвы. В своем Telegram-канале он отметил, что подобные попытки обречены на провал.

«Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая предположительно закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йеллен», — написал Пушков.

Он подчеркнул, что в отличие от России Запад «потенциально враждебен Китаю», и никакие переговоры не смогут этого изменить.

Сенатор напомнил, что США ранее объявили КНР «главным соперником – стратегическим конкурентом». В связи с этим Пекин не поддастся на нажим Запада, поскольку это будет означать «игру против собственных интересов», отметил парламентарий.

В США его уже объявили главным соперником — «стратегическим конкурентом». В такой ситуации поддаться на нажим со стороны Запада означает сыграть против собственных интересов.

Немецкий канцлер Олаф Шольц, как ожидается, пробудет в КНР с 13 по 16 апреля. Политик собирается посетить ряд городов и встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином. На повестке дня вопросы экономического характера и конфликт на Украине. Со схожим списком задач Шольц ездил в Пекин почти два года назад, тогда он отметился просьбой к Китаю оказать давление на Россию, чтобы не допустить «использование ядерного оружия» в противостоянии с Киевом.

Ранее в Китае заявили о готовности предоставить России и Украине условия для переговоров.

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