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В Китае заявили о готовности предоставить России и Украине условия для переговоров

Дипломат Шуан: КНР готова предоставить РФ и Украине условия для переговоров

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Китай готов предоставить России и Украине необходимые условия для проведения переговоров. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда КНР при всемирной организации Гэн Шуан, слова которого передает ТАСС.

Он заявил, что КНР выступает ща своевременный созыв международной конференции, которая будет признана как Москвой, так и Киевом. Он подчеркнул, что Китай будет прилагать усилия для скорейшего политического урегулирования конфликта.

Днем 12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня настал момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться.

В этот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин 11 апреля в очередной раз огласил позицию России о готовности к переговорам с Украиной.

Также министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне и решит приглашать ли РФ и Белоруссию на саммит по Украине.

Ранее в США заявили о наиболее слабом положении Украины с 2022 года.

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