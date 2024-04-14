В конгрессе США призвали Вашингтон нанести удар по Ирану после атак на Израиль

Конгрессвумен, член Республиканской партии от штата Теннесси Марша Блэкберн призвала Вашингтон «нанести агрессивные ответные удары по Ирану» после атак Тегерана на территорию Израиля. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Иран начал наносить удары беспилотников по Израилю… мы должны действовать быстро и нанести агрессивные ответные удары по Ирану», — написала Блэкберн.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность.

США осудили атаку Ирана на Израиль и пообещали 14 апреля созвать представителей стран «Большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ Тегерану.

Ранее Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль.