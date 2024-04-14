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Байден встретился с командой по нацбезопасности по вопросу конфликта на Ближнем Востоке

Бадйен: США приверженны безопасности Израиля от Ирана

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AP

Президент США Джо Байден провел в Белом доме с командой по национальной безопасности консультации в связи с иранской атакой на Израиль и выразил ему поддержку. Об этом он сообщил в своем X (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что в рамках встречи с командой Белого дома по национальной безопасности США он получил обновленную информацию о текущей ситуации на Ближнем Востоке.

«Наша приверженность безопасности Израиля от угроз со стороны Ирана и его доверенных лиц непоколебима», — заявил Байден.

До этого в постоянном представительстве Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что США не следует вмешиваться в конфликт Тегерана и Иерусалима.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. СМИ также утверждают о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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