В Иране призвали США не вмешиваться в конфликт с Израилем

В постоянном представительстве Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что США не следует вмешиваться в конфликт Тегерана и Иерусалима. Об этом сообщается в X иранского постпредства.

В заявлении утверждается, что военная акция Ирана была проведена на основани статьи 51 устава ООН, которая касается законной обороны. Атака на Израиль является ответом на агрессию Иерусалима против иранской дипмиссии в Дамаске, подчеркнули в постпредстве.

«Дело можно считать завершенным. Если израильская сторона совершит еще одну ошибку, Иран ответит более суровыми методами. Это конфликт между Тегераном и Иерусалимом, от которого США должны держаться подальше!», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что ВВС Израиля подняли в воздух десятки истребителей, готовых сбивать иранские летательные аппараты.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. СМИ также утверждают о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.