Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране призвали США не вмешиваться в конфликт с Израилем

Миссия Ирана в ООН: США не должны вмешиваться в конфликт Тегерана и Тель-Авива

close
100%
Shutterstock

В постоянном представительстве Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что США не следует вмешиваться в конфликт Тегерана и Иерусалима. Об этом сообщается в X иранского постпредства.

В заявлении утверждается, что военная акция Ирана была проведена на основани статьи 51 устава ООН, которая касается законной обороны. Атака на Израиль является ответом на агрессию Иерусалима против иранской дипмиссии в Дамаске, подчеркнули в постпредстве.

«Дело можно считать завершенным. Если израильская сторона совершит еще одну ошибку, Иран ответит более суровыми методами. Это конфликт между Тегераном и Иерусалимом, от которого США должны держаться подальше!», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что ВВС Израиля подняли в воздух десятки истребителей, готовых сбивать иранские летательные аппараты.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. СМИ также утверждают о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами