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Рейсы из Стамбула в Амман отменили из-за угрозы атаки Ирана

Рейсы из Стамбула в Амман отменили из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

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Максим Блинов/РИА Новости

Рейсы турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus из Стамбула в Амман в ночь на 14 апреля отменили из-за ситуации с возможной атакой Ирана на Израиль.

Власти Иордании приняли решение временно закрыть воздушное пространство королевства с 23 часов 13 апреля. Прямое авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о временной отмене всех учебных занятий в стране с вечера 13 апреля.

На фоне обострения отношения Израиля и Ирана и массированных ракетных атак со стороны Ливана в стране было принято решение внести изменения в инструкции Управления тыла. Также запрещаются сборища численностью более 1000 человек в так называемых «зеленых зонах».

Телеканал Al Jazeera ранее сообщал, что нападение Ирана на Израиль с большой вероятностью может произойти утром в воскресенье, 14 апреля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант за несколько часов до этого заявил, что его страна внимательно наблюдает за «планируемым нападением» Ирана и его сателлитов, в связи с чем усилила оборонительную и наступательную структуры.

Ранее сообщалось, что системы обороны ВВС Израиля были приведены в боевую готовность.

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Удар Ирана по Израилю
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