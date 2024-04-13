Президент США Джо Байден прервал выходной из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что политик покинул резиденцию с командой по национальной безопасности.

До этого Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

В настоящее время захваченный контейнеровоз направляется в территориальные воды Ирана. По информации агентства, судно шло под португальским флагом, а его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяля Офера.

Эту атаку называют возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

Считается, что в дальнейшем Иран может предпринять еще несколько атак по связанным с Израилем целям.

Ранее МИД Израиля пообещал ответ в Иране в случае атаки Тегерана со своей территории.