В Брюсселе отказались от проведения конференции Национальных консерваторов NatCon. Об этом сообщает издание Politico.

Конференция должна была состояться в бальном зале Concert Noble, однако организаторы в последний момент отказались от ее проведения. На мероприятие, которое должно было пройти на следующей неделе, были приглашены премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бывший министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж и французский политик Эрик Земмур.

Профессор социологии Кентского университета венгерского происхождения Франк Фуреди назвал отказ от проведения конференции проявлением культуры отмены и наступлением на свободу слова.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Венгрии заключить соглашение о гарантиях безопасности.

Ранее в МИД Венгрии назвали унизительным нейтральный статус для россиян.