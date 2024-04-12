В МИД Венгрии назвали унизительным нейтральный статус для россиян

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал условия для нейтральных спортсменов. Его слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям недопустимо. А еще я считаю унизительным то, что мы разрешаем спортсменам соревноваться так, что они могут носить только белое, только синее, только черное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают», — сказал Сийярто.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее замминистра спорта Байсултанов назвал главу МОК Баха непонятным созданием.