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Политолог рассказал, почему главу Гагаузии до сих пор не арестовали

Политолог Корниенко: Гуцул не арестовали, поскольку Кишинев боится протестов

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Молдавский политолог Александр Корниенко не исключил, что главу Гагаузии Евгению Гуцул могут арестовать «со дня на день», в дальнейшем ее могут приговорить к тюремному сроку или запретить занимать госдолжности, однако соответствующих шагов со стороны Кишинева нет, поскольку власти боятся протестов. Слова политолога приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Думаю, что со дня на день, с недели на неделю Евгению Гуцул арестуют. В дальнейшем ее могут приговорить к реальному сроку или просто запретят занимать государственные должности. Почему этого не произошло до сих пор? В Кишиневе боятся массовых акций протеста», — подчеркнул он.

По словам Корниенко, сейчас идут «закулисные торги» с гагаузскими элитами и бизнесом, чтобы предотвратить возможные выступления. «Когда все вопросы утрясут, тогда Кишинев перейдет к решительным действиям», — добавил он.

До этого сообщалось, что Гуцул долгое время не выпускали из зоны контроля в аэропорту Кишинева, куда политик вернулась после деловой поездки в Москву.

Ранее глава Гагаузии рассказала о стремлении Молдавии ликвидировать автономию.

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