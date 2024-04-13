Власти Турции опровергли сообщения о передаче Израилю данных с базы НАТО

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла информацию о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО под названием Кюречик, расположенной в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Радарная информация не передаётся союзникам, не входящим в НАТО, таким как Израиль», — поясняется в материале.

Согласно информации администрации, данные, полученные с радарной системы, передаются и применяются только для обороны альянса в рамках уже существующих процедур альянса.

«Утверждения по радарной базе Кюречик, появившиеся в социальных сетях <...>, не соответствуют действительности», — отмечается в заявлении.

По данным президентской администрации, радарная база Кюречик в Малатье была создана в интересах нацбезопасности Турции и направлена на защиту населения, территории и сил союзников по Североатлантическому альянсу.

Перед этим глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Стамбул принял решение поэтапно ввести в отношении Израиля некоторые новые меры противодействия.

Ранее Турцию обвинили в дестабилизации ситуации внутри НАТО.