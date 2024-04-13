Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Турции опровергли сообщения о передаче Израилю данных с базы НАТО

Турция опровергла информацию о передаче Израилю данных с базы НАТО Кюречик

close
100%
Francois Lenoir/Reuters

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла информацию о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО под названием Кюречик, расположенной в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Радарная информация не передаётся союзникам, не входящим в НАТО, таким как Израиль», — поясняется в материале.

Согласно информации администрации, данные, полученные с радарной системы, передаются и применяются только для обороны альянса в рамках уже существующих процедур альянса.

«Утверждения по радарной базе Кюречик, появившиеся в социальных сетях <...>, не соответствуют действительности», — отмечается в заявлении.

По данным президентской администрации, радарная база Кюречик в Малатье была создана в интересах нацбезопасности Турции и направлена на защиту населения, территории и сил союзников по Североатлантическому альянсу.

Перед этим глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Стамбул принял решение поэтапно ввести в отношении Израиля некоторые новые меры противодействия.

Ранее Турцию обвинили в дестабилизации ситуации внутри НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами