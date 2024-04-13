В Британии рассказали, поддержат ли США у берегов Израиля

Британия не присоединится к операциям Соединенных Штатов у берегов Израиля на фоне ожиданий в Вашингтоне ответного удара Ирана в адрес Израиля после атаки израильской армии на иранское консульство в Дамаске. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Источник в Королевских ВМС сообщил The Telegraph, что у Великобритании нет планов присоединяться к операциям США у берегов Израиля», — говорится в сообщении издания.

При этом газета напоминает, что у Великобритании есть два военных корабля в ближневосточном регионе, а эсминец HMS Diamond действует в Красном море у берегов Йемена.

Как пишет Telegraph, США увеличили свое присутствие на базах на Ближнем Востоке в ожидании нападений со стороны Ирана или его прокси, включая ливанскую группировку «Хезболла».

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты готовы помочь Израилю перехватить любые пуски по его территории на фоне ожиданий ответного удара Ирана после обстрела израильской армией иранского консульства в Дамаске.

Ранее три страны ЕС призвали граждан не посещать Израиль и Иран.