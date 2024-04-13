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Три страны ЕС призвали граждан не посещать Израиль и Иран

Австрия, Германия и Франция призвали граждан не посещать Израиль и Иран

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Global Look Press

В МИД Австрии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

«В связи с нынешней напряженной ситуацией в регионе в ближайшие дни можно ожидать повышенный уровень опасности», — уточнили в сообщении.

Австрийские авиалинии уже отменили рейсы в Тегеран до 18 апреля.

До этого жителей Германии призвали покинуть Иран. Также МИД Франции обратился к соотечественникам с призывом воздержаться от посещения Ирана, Израиля и Ливана из-за угрозы эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне стало известно, что итальянцев призвали не посещать Израиль. МИД страны рекомендовал «проявлять максимальную внимательность», оставаться в курсе и следовать инструкциям местных властей, особенно в случае внутренних поездок, избегая тех, которые не являются строго необходимыми.

10 апреля МИД Израиля пообещал ответ на возможную атаку Ирана.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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