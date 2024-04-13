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Российский депутат предложил отправить на СВО посетителей ночных клубов

Депутат Татарстана Шарафиев предложил отправить на СВО посетителей ночных клубов

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил «провести однодневную мобилизацию» и отправить в зону проведения специальной военной операции посетителей ночных клубов. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Я предложил провести однодневную мобилизацию... по всей стране в пятницу во всех ночных клубах. И вот всех, кто там всю ночь скачет, отправить на СВО», — написал парламентарий.

По его словам, все ограничения и «отводы» для вступления в армию по состоянию здоровья аннулируются, поскольку их состояние здоровья позволяет прийти в ночной клуб.

Шарафиев добавил, что в реальности такая мобилизация вряд ли возможна, но, по его мнению, она бы открыла глаза тем, кто не видит происходящего вокруг.

В январе сообщалось, что правительство России не поддержало законопроект депутатов Госдумы о введении ресторанного сбора в размере 1% от суммы счета в пользу участников СВО на Украине. Авторы инициативы предложили создать новый сбор без внесений поправок в Налоговый кодекс РФ.

Ранее суд отправил военного в колонию на 8 лет за оставление места службы.

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Операция на Украине
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