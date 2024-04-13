Командир батальона специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Куриленко признал, что без западной поддержки страна потеряет территории до Днепра после масштабного наступления ВС РФ в 2024 году. Своим мнением он поделился в беседе с британской газетой Telegraph.

«Мы подвергнемся полномасштабному и подавляющему наступлению (со стороны ВС РФ. – Прим. ред.). Ближе к лету (2024 года. – Прим. ред.) российские войска будут готовы атаковать район на стыке Запорожской и Донецкой областей… После этого линия фронта будет расширена и глубина фронта также увеличится… Мы потеряем территорию Украины вплоть до Днепра», — подчеркнул он, отметив, что на данном этапе конфликта многое зависит от Запада.

По его словам, критический момент для ВСУ и Украины «был искусственно создан» западными союзниками Киева. Он подчеркнул, что ситуация со снабжением украинской армии боеприпасами и амуницией остается катастрофической.

До этого издание Responsible Statecraft сообщало, что недостаток в западной помощи Киеву и развитие коррупции на Украине ставят страну в наиболее слабое положение с начала специальной военной операции в 2022 году.

Ранее Борис Джонсон сравнил конфликт на Украине с Вьетнамской войной.