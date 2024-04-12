Переход Киева под контроль российской армии станет для США худшей геополитической катастрофой, чем война во Вьетнаме. Такое мнение выразил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, выступая перед студентами Джорджтаунского университета в США, трансляция была доступна в YouTube-канале учебного заведения.

По словам Джонсона, переход Киева под контроль России стал бы для репутации Соединенных Штатов на мировой арене большей катастрофой, чем поражение во вьетнамской войне в 1975 году. По этой причине британский экс-премьер заявил, что он «возносит молитвы» за то, чтобы конгресс США как можно скорее согласовал выделение масштабного пакета военной помощи Украине.

«Ситуация мрачна, задержка [в получении согласия конгресса] ужасна», — резюмировал Джонсон.

В ноябре 2023 года глава украинской делегации на стамбульских переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ. По словам лидера фракции «Слуга народа», тогда с Россией можно было договориться, а сейчас у Украины «очень плохая» переговорная позиция.

Ранее Британию призвали ответить, почему Джонсон сорвал мир России и Украины.