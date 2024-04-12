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Нидерланды выделят миллиард евро для Украины

Нидерланды выделят миллиард евро для военной помощи Украине

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Violeta Santos Moura/Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна собирается выделить один миллиард евро Украине для оказания дополнительной военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«Я только что объявил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Нидерланды выделят в этом году еще 1 млрд евро на военную поддержку», — сообщил Рютте.

До этого сенатор от Республиканской партии США Джеймс Вэнс заявил, что самым большим препятствием для выделения помощи Киеву является математика, а не республиканцы.

Также постоянные представители стран-членов Европейского союза (ЕС) 15 апреля проведут заседание, в ходе которого начнут процедуру согласования инициативы Европейской комиссии (ЕК) по использованию доходов от заблокированных российских активов для военной помощи Украине.

Ранее в ЦРУ рассказали, что ждет Украину без помощи США.

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