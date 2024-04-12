Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Украины подтвердили увольнение первого замглавы МИД Точицкого

Правительство Украины подтвердило увольнение первого замглавы МИД Точицкого

close
100%
Стрингер/РИА Новости

Правительство Украины подтвердило увольнение Николая Точицкого с должности первого заместителя министра иностранных дел. На его место назначили замглавы офиса Владимира Зеленского Андрея Сибигу.. Об этом заявил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Назначен Сибига Андрей Иванович первым заместителем министра иностранных дел Украины. Уволен Точицкий Николай Станиславович с должности заместителя министра иностранных дел Украины», – написал Мельничук.

Сибига в 2016 – 2022 годах занимал пост посла Украины в Турции. В мае 2021-го его назначили на должность замглавы офиса Зеленского.

Точицкий в 2005 – 2008 годах был генконсулом в Сан-Франциско, позже занимал посты посла Украины в Бельгии. С 2021 года был назначен замглавы МИД.

8 апреля в депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о планах украинского руководства уволить министра внутренних дел страны Игоря Клименко.

Ранее Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами