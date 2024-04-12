Власти Украины подтвердили увольнение первого замглавы МИД Точицкого

Правительство Украины подтвердило увольнение Николая Точицкого с должности первого заместителя министра иностранных дел. На его место назначили замглавы офиса Владимира Зеленского Андрея Сибигу.. Об этом заявил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Назначен Сибига Андрей Иванович первым заместителем министра иностранных дел Украины. Уволен Точицкий Николай Станиславович с должности заместителя министра иностранных дел Украины», – написал Мельничук.

Сибига в 2016 – 2022 годах занимал пост посла Украины в Турции. В мае 2021-го его назначили на должность замглавы офиса Зеленского.

Точицкий в 2005 – 2008 годах был генконсулом в Сан-Франциско, позже занимал посты посла Украины в Бельгии. С 2021 года был назначен замглавы МИД.

8 апреля в депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о планах украинского руководства уволить министра внутренних дел страны Игоря Клименко.

Ранее Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова.