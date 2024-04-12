Парламент Молдавии одобрил приостановление действия ДОВСЕ

Парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

За принятие соответствующего решения проголосовали 53 депутата от правящей Партии действия и солидарности. В документе говорится, что решение было принято с учетом «коренного изменения обстоятельств» с момента подписания договора.

Документом предусматривается, что Молдавия может «в дальнейшем вернуться» к выполнению данного соглашения.

Законопроект должен утвердить президент республики. Он вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат страны — участники договора.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Позднее МИД РФ объявил, что Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ. 7 ноября 2023 года была окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

Ранее Лавров заявил, что Молдавию готовят в преемницы Украины.