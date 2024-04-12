Лукашенко раскрыл тему переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы безопасности, касающиеся не только Украины. Белорусского лидера цитирует агентство БелТА.

Он отметил, что это важнейший вопрос для России и Белоруссии.

«Не думайте, что мы все время посвятили Украине. Для нас там абсолютно понятен происходящий процесс», — сказал Лукашенко.

По его мнению, «в СМИ, особенно в России, правильно оценивают ситуацию на Украине — все, что там происходит».

«Там людей не хватает. Поэтому рейтинг Зеленского с 98% упал не то до 14%, не то 30%. Падение серьезное», — заключил глава Белоруссии.

Также Александр Лукашенко заявил журналистам в Кремле, что он и Владимир Путин не хотят, чтобы страдал братский украинский народ.

Накануне белорусский президент заявил, что если Российской Федерации понадобится помощь в переговорах с Украиной, его страна предоставит ее.

Ранее Лукашенко рассказал о счастье России и Белоруссии.